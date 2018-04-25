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الدفاع الروسية: موسكو ستسلم أنظمة دفاعات جوية جديدة لسوريا قريبا

الأربعاء، 25 أبريل 2018 06:11 م
الدفاع الروسية: موسكو ستسلم أنظمة دفاعات جوية جديدة لسوريا قريبا وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو


أ ش أ
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها اليوم الأربعاء إن موسكو تعتزم تسليم أنظمة دفاعات جوية جديدة لسوريا فى المستقبل القريب.

وأضافت الوزارة أنها ستفحص صاروخ "توماهوك" الأمريكى الذى حصلت عليه القوات السورية بعد الهجوم الأخير، من أجل تطوير الصواريخ الروسية.

 

 


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سيرجى شويجو

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