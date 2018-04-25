البرلمان العربى يؤكد أهمية الدبلوماسية فى التعاون الاقتصادى مع أفريقيا







(أ ش أ)

أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن الدور المتصاعد للدبلوماسية البرلمانية العربية الإفريقية، وقدرتها على بناء نموذج جاد للتعاون الاقتصادى العربى الإفريقي؛ يقوم على التشارك والتكامل.

وأعرب السلمى - خلال كلمته بفعاليات المنتدى البرلمانى الاقتصادى الإفريقى العربى التى انطلقت الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط وفقا لوكالة الأنباء المغربية - عن ثقة البرلمان العربى فى القدرات المشتركة للبلدان العربية والإفريقية التى تمثل فرصًا مهمة لانطلاقة اقتصادية وتنموية جديدة وواعدة، يفرضها المصير المشترك لنصف البلدان العربية المنتمية للقارة الإفريقية.

وقال السلمى إن كافة الدول العربية تنظر إلى دول القارة الإفريقية باعتبارها الشريك الأول لصياغة المستقبل الذى يليق بشعوب المنطقتين اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، مسجلاً أن المصير المشترك والتفاعل الحى لهذه البلدان، وكذا الفرص المتاحة، تؤكد رحابة آفاق التعاون من أجل إقامة شراكة عربية إفريقية متكافئة.

وأضاف: "أن هذه المؤسسة تربطها علاقات متينة مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة فى إفريقيا والعالم العربي، تؤطرها مذكرة التفاهم المشتركة التى أسست لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق"، معرباً عن رغبة البرلمان العربى فى مزيد من التعاون والتشاور خدمة لتطلعات الشعبين العربى والإفريقي، مشيراً إلى المواقف المشتركة بشأن القضايا الاستراتيجية الكبرى والمصيرية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما شدد على الاستعداد التام للعمل مع برلمان عموم إفريقيا والبرلمانات فى الدول الإفريقية للوقوف فى وجه التحديات التى تواجه العرب والأفارقة، لا سيما التطرف والإرهاب، معرباً عن استعداد البرلمان العربى لدعم ومساندة التوصيات التى ستصدر عن المنتدى، خاصة ما يتعلق بإحداث الشبكة البرلمانية حول الأمن الغذائى فى إفريقيا والعالم العربي، والشبكة البرلمانية لنساء ورجال الأعمال فى إفريقيا والعالم العربي.