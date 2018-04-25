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الاعلى للجامعات :انشاء مركز للخدمة العامة بصيدلة المنوفية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 02:29 م
الاعلى للجامعات :انشاء مركز للخدمة العامة بصيدلة المنوفية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية


المنوفية – محمود شاكر
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وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء مركز الخدمة العامة لكلية الصيدلة بجامعة المنوفية،كوحدة ذات طابع خاص،يضم المركز عشر وحدات فرعية تهدف إلى المساعدة فى التدريب والتعليم المستمر للصيدلي وكذلك دمج الطلاب فى سوق العمل من خلال دورات متخصصة ومعتمدة.
 
وأكد الدكتور محمد بدر مدرس بقسم الكيمياء الحيوية والمشرف العام على مركز الخدمة العام، فى بيان،أن المركز يساهم فى خدمة المجتمع من خلال إنشاء وحدة تحاليل طبية بأسعار رمزية ويوفر معمل مركزى لخدمة الباحثين بالجامعة،وتقديم خدمات لشركات الأدوية.
 
من جانبها أشارت الدكتورة وفاء زهران عميد كلية الصيدلة أن المركز سيقدم إستشارات وخدمات للطلاب والخريجين والمجتمع المدنى بأسعار رمزية، لافتة إلى أنه سيتم لأول مرة إنشاء وحدة اليقظة الدوائية لدراسة وتحليل الآثار الجانبية والغير شائعة للأدوية المختلفة.
 
وأضاف الدكتور محمد بدر والدكتور عمرو كمال المشرفين على انشاء المركز أن المركز يعتبر إنجازا حقيقيا لكلية الصيدلة تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
 
 
 

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