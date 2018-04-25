الأمم المتحدة: الجهات المانحة لسوريا تتعهد ب 4,4 مليار دولار للعام 2018

الأمم المتحدة: الجهات المانحة لسوريا تتعهد ب 4,4 مليار دولار للعام 2018الأربعاء، 25 أبريل 2018 03:19 م
سوريا - أرشيفية
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أعلن مسؤول الشؤون الإنسانية والإغاثة فى الأمم المتحدة الأربعاء أن الجهات المانحة لسوريا جمعت خلال مؤتمرها فى بروكسل تعهدات بمستوى 4,4 مليار دولار (3,6 مليار يورو) من المساعدات لعام 2018.
وقال مارك لوكوك خلال مؤتمر صحفى "أتوقع الحصول بنهاية النهار على تعهدات للعام 2018 بمستوى 4,4 مليار دولار".
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