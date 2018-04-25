الأقصر تستعد لاحتفالات مولد القطب الصوفى أبو الحجاج الأقصرى

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر للاحتفال بمولد الإمام أبو الحجاج الأقصرى، وذلك بتنظيم سرادق الذكر والعشاء والمديح حتى الصباح بصورة يومية خلال الأيام المقبلة. ويشهد الاحتفالات الآلاف من أبناء محافظات الأقصر وقنا وأسوان وجنوب الصعيد بالكامل.

وفى هذا الصدد يقول إيهاب صبرى الحجاجى، عضو مجلس إدارة جمعية الشباب الحجاجى والمنسق الإعلامى، إن الاحتفالات تنطلق فى السابع من شهر شعبان وتنتهى فى الرابع عشر من شعبان، بخروج موكب الاحتفال المسمى بـ"الدورة"، ويخرج الموكب من مسجد سيدى أبو الحجاج عقب صلاة الظهر، ويشارك فيه جميع ابناء الاقصر والمحافظات الأخرى.

ويضيف إيهاب الحجاجى لـ"اليوم السابع"، أنه يتقدم موكب الدورة أبناء العائلة الحجاجية متشحين بالزى الابيض ومن خلفهم مجموعة من الجمال محملة بالهودج الذى يزين ظهورهم، ثم مجموعة من الخيول والسيارات اضافة إلى الآلاف التى تترجل سيرا على الأقدام، ويطوف الموكب الشوارع الرئيسية ثم يعود إلى حيث بدأ.

وأكد إيهاب الحجاجى، أن العائلة الحجاجية استعدت بصورة كبيرة للفعاليات الاحتفالية بالترتيب لاستقبال الزوار، وتكون الليلة الختامية يوم 12 شعبان حيث يحييها فرقة قصر الثقافة بالمديح والأناشيد، والليلة الرسمية يوم 13 بحضور محافظ الأقصر ومدير الأمن والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وسيحييى الحفل بإذن الله الشيخ صديق محمود صديق المنشاوى ومنشدين الابتهالات ويلقى بالحفل مجموعة من الكلمات لعلماء الأزهر.