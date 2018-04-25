استمرار أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين بمدينة الزقازيق بتكلفة 57 مليون جنيه

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،أن أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين بمدينة الزقازيق والمقامة أمام مدرسة الثانوية الزراعية بتكلفة 57 مليون جنيه،تسير على قدم وساق،مشيراً إلى أن معدلات الإنجاز ونسبة التنفيذ تخطت الجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال لدخولها الخدمة .

وشدد المحافظ فى بيان له،على الشركة المنفذه بمضاعفة العمل وسرعة الإنتهاء من التنفيذ قبل الموعد المحدد تمهيداً لدخولها الخدمة الفعلية وإستقبال الطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية.

وأضاف المحافظ،فى بيان له،أن المدرسة مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع وتتكون من مبنى مدرسي يضم 4 طوابق و2 مبنى إقامة يتكون من 5 طوابق لإستقبال الطلاب المتفوقين علمياً في مرحلة الشهادة الإعدادية للإلتحاق بالمدرسة لدراسة مناهج علمية وبحثية متقدمة تتناسب مع قدراتهم .

وأوضح أن المبنى المدرسي يضم 18 فصل ومعمل إلكترونيك fab lab،ومعامل لغات – فيزياء – أحياء – كيمياء – جولوجيا – هيدروليك – وسائط "،وقاعة متعددة الأغراض وجيمانزيوم ومكتبة و2 ملعب ومباني الإقامة تضم 106 غرفة إقامة للطلاب و 2 غرفة للمشرفين و 2 غرفة إقامة للعاملين بالإضافة إلى 8 صالة مذاكرة و2 مطبخ و2 صالة طعام و 2 مغسلة.

وأكد محافظ الشرقية،أن إقامة مدرسة للمتفوقين بمدينة الزقازيق تأتي في إطار الإهتمام بالطلاب المتفوقين علمياً والمخترعين في كافة المجالات والعلوم المختلفة وتحفيزهم لضمان إستمرارية النجاح والتفوق لبناء جيل قادر على دفع مسيرة العمل والإنتاج والمساهمة في بناء مصر الجديدة مشيراً إلى أن المحافظة قامت بالإنتهاء من إنشاء عدد 3 مدارس على النموذج الياباني بمدينة العاشر من رمضان وكفر صقر مما يساهم بالإرتقاء بالمنظومة التعليمية داخل محافظة الشرقية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.