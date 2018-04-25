إقالة رئيس مركز الجمالية بالدقهلية لعدم تنفيذ الإزالات

الدقهلية ـ محمد حيزة

أقال الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة الجمالية، وذلك لعدم الفاعلية فى العمل، وتنفيذ المهام المسندة إليه، وتم تعيين بدلًا منه محمد أمين الدمرداش.

وأضاف أحمد الشعراوى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك نسبة تعديات كبيرة، على الأراضى الزراعية، وشاطئ بحيرة المنزلة، تقدر بـ 5 آلاف كيلو متر، ووجدت عدم سرعة فى تنفيذ إزالة التعديات وتغريم المخالفين فاتخذت ذلك القرار، ولن يكون هناك توانى أو تأخير فى تنفيذ الإزالات.

وتابع أحمد الشعراوى، إن مسألة التعديات على حرم بحيرة المنزلة، والشاطئ، ومسطح البحيرة، مسألة كبرى، ولا ننظر إليها كباقى التعديات، ولكن البحيرة مسألة كبيرة، ومسألة أمن قومى وغذائى واجتماعى، والتعديات عليها تهدد الأمن.