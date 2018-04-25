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الأربعاء، 25 أبريل 2018 11:56 ص
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إعدام طن منتجات لحوم وألبان غير صالحة للاستخدام الأدمى بالخانكة

الأربعاء، 25 أبريل 2018 11:15 ص
إعدام طن منتجات لحوم وألبان غير صالحة للاستخدام الأدمى بالخانكة طن السجق المضبوط بالخانكة


القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير - نيفين طه
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أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أنه أعطى تعليمات لرؤساء المدن والوحدات المحلية بالمحافظة ، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق وأحكام السيطرة على الأسعار، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، واستمرارا للحملات التموينية والتفتيشية على المنشات الغذائية والأسواق والمحال التجارية، والمخابز، ومحطات بيع الوقود بجميع مراكز ومدن المحافظة .

وتمكنت الأجهزة التنفيذية لمديرية الصحة برئاسة الدكتور حمدى الطباخ بشن حملة مكبرة على المحلات التجارية بمدينة الخانكة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمدينة برئاسة مجدى نجاح.

وأسفرت الحملة عن إعدام كمية من الزبادى، والحليب الرايب، وبعض منتجات الألبان حوالى 500 لتر مرتجعات أسواق من أحدى الأماكن التى تقوم بتدوير المخلفات، كما تم ضبط طن منتجات سجق وألبان غير صالح للاستخدام الآدمى وغير مدون عليها آى بيانات، وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والعرض على النيابة المختصة.

وشدد عشماوى، على ضرورة عمل حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على بقالى التموين والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين.

 


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