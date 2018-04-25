إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الأحوال الجويةالأربعاء، 25 أبريل 2018 04:53 م
ميناء نويبع -أرشيفية
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أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم اعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الرابعة مساء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.
وأكد يوسف فى بيان له، أن الحركة الملاحية تسير بصورة طبيعية بموانى البحر الأحمر بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديرى الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
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