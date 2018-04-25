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إطلاق سراح رئيس الاتحاد العراقى للملاكمة بعد يوم من خطفه جنوب بغداد

الأربعاء، 25 أبريل 2018 07:34 م
إطلاق سراح رئيس الاتحاد العراقى للملاكمة بعد يوم من خطفه جنوب بغداد قوات الجيش العراقى


أ ف ب
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 أطلق سراح رئيس الاتحاد العراقى للملاكمة النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية العراقية بشار مصطفى الأربعاء بعد 24 ساعة من خطفه على يد مسلحين مجهولين، بحسب ما أكد مسؤول لوكالة فرانس برس.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودى "لقد أطلق سراح رئيس الاتحاد العراقى للملاكمة بشار مصطفى اليوم الأربعاء. أبلغتنا وزارة الداخلية بذلك وهو توجه الآن إلى أسرته" من دون أى تفاصيل إضافية.

وأقدم مسلحون مجهولون الثلاثاء على خطف مصطفى فى طريق عودته من كربلاء إلى بغداد، وفق ما أكد أمين سر اتحاد الملاكمة عبد الرضا على لفرانس برس.

وقال على إن "ما يقارب 20 عنصرا مسلحا بعضهم يرتدى أقنعة وزيا عسكريا، اعترضوا سيارة مصطفى من خلال نصب حاجز وهمى قرب جسر المسيب" فى محافظة بابل الجنوبية.

ويرأس مصطفى، وهو كردى من محافظة دهوك، الاتحاد العراقى للملاكمة منذ سنوات عدة.


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