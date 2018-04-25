إصابة طالبتين فى سوهاج بحالة إعياء عقب تناولهما طعاما فاسدا







سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعة طالبة تقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة مصابة بغيبوبة تامة ادعاء تناول طعام فاسد من أحد الباعة الجائلين، كما استقبل مستشفى طما المركزى طالبة أخرى مصابة بارتفاع فى ضربات القلب واضطراب فى الوعى وضيق فى التنفس، وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعى ادعاء تناول طعام فاسد من أحد الباعة الجائلين بدائرة المركز.

تلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغين منفصلين بإصابة طالبتين بحالة تسمم، حيث تبين البلاغ الأول من مركز شرطة ساقلتة من مستشفى سوهاج الجامعى بوصول "إسراء.س.ا" 20 سنة طالبة تقيم بناحية العوامية دائرة المركز مصابة بغيبوبة تامة ادعاء تناول طعام فاسد.

وبالإنتقال والفحص وسؤال شقيقها 32 سنة مدرس يقيم بذات الناحية قرر تناول شقيقته طعاما فاسدا من أحد الباعة الجائلين، ما أدى لحدوث إصابتها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 873 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة طما بوصول "فرحة.ح.ش" 17 سنة طالبة تقيم بناحية السكساكة دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى مصابة بارتفاع بضربات القلب واضطراب فى الوعى وضيق فى التنفس وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعى ادعاء تناول مادة سامة.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقها 23 سنة طالب يقيم بذات الناحية قرر تناول شقيقته طعاما فاسدا من أحد الباعة الجائلين، ما أدى لحدوث إصابتها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6337 جنح المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.