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الأربعاء، 25 أبريل 2018 05:45 م
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إصابة شخص فى سقوط شظايا مقذوف أطلقه الحوثيون على نجران

الأربعاء، 25 أبريل 2018 04:57 م
إصابة شخص فى سقوط شظايا مقذوف أطلقه الحوثيون على نجران الدفاع المدنى السعودى


كتب سمير حسنى
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قال الدفاع المدني السعودي، إن شظايا مقذوف عسكرى أطلقته المليشيات الحوثية من داخل الأراضى اليمنية، سقطت على نجران، نتج عنها إصابة شخص واحد.

 


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الدفاع المدنى السعودى

الحوثى

السعودية




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