إصابة شخص فى سقوط شظايا مقذوف أطلقه الحوثيون على نجران

إصابة شخص فى سقوط شظايا مقذوف أطلقه الحوثيون على نجرانالأربعاء، 25 أبريل 2018 04:57 م
الدفاع المدنى السعودى
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قال الدفاع المدني السعودي، إن شظايا مقذوف عسكرى أطلقته المليشيات الحوثية من داخل الأراضى اليمنية، سقطت على نجران، نتج عنها إصابة شخص واحد.
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