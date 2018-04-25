إزالة مخالفات بناء على الأراضى الزراعية بمساحة 450 متر بحملة بالدقهلية







الدقهلية ـ محمد حيزة

نفذ مركز شرطة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع رئاسة مجلس ومدينة مركز المنصورة، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والأراضى المملوكة للدولة، بالتجريف أو البناء، بتوجيهات من الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، واللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية.

وترأس اللواء أحمد رأفت عبد الوهاب، حملة لإزالة التعديات بنطاق مركز ومدينة المنصورة، حيث تم إزالة سمل خرسانى مساحه 250 متر بقرية أويش الحجر، وتحرير محضر، وتغريم المخالف، كما تم إزالة سمل خرسانى من أمام المدرسة الإبتدائية بقرية شاوة بمساحة 100 متر، كما تم إزالة بلوك على مساحة 50 متر فى حوض الهيئة بقرية كوم الدربى بمساحة 100 متر.

كما وجه الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، حملات للأسواق ولأماكن بيع السلع الغذائية، للتأكد من سلامتها وجودتها، للحافظ على صحة المواطنين، ومنع تبادل الأغذية والسلع الفاسدة والمغشوية.

وترأس محمد أمين الدمرداش رئيس مركز ومدينة الجمالية، حملة للمرور على المحال التجارية، ومحلات الدواجن، واللحوم، بنطاق المركز، لضبط حركة البيع.

وأشترك باللجنة مسئول إدارات التموين والصحة والبيئة والزراعة، والمسطحات، وتم عمل 4 محاضر بيئة، وتمت مصادرة 50 لتر بنزين، تباع بالسوق السوداء، وإعدام 50 كيلو لحم فاسد، و15 كيلو كبد دواجن فاسدة، و19 كيلو زبيب مجهول المصدر، وإعدام 6 كراتين قمر الدين مجهول المصدر، وإعدام 35 كيلو عجين منتهية الصلاحية.

وتم عمل المحاضر المخالفات وعرضها على الجهات المختصة.