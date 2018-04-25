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إحالة 24 طبيب بالوحدات الصحية بدمياط للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأربعاء، 25 أبريل 2018 12:45 م
إحالة 24 طبيب بالوحدات الصحية بدمياط للتحقيق لتغيبهم عن العمل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط - معتز الشربينى
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أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط 24 طبيب بالوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة لمديرية الشئون الصحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون اذن مسبق .
 
كانت ادارة التفتيش المالي والإداري قد قامت بالمرور على الوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة لعمل التفتيش والانضباط الإداري على الأطباء ، وبالمرور على الوحدة الصحية بكفر سعد تبين انصراف طبيبين بدون اذن ، وغياب 9 أطباء بالوحدة الصحية لقرية كفر شحاته.
 
وبالمرور على الوحدة الصحية بدار السلام بكفر سعد تبين انصراف طبيبين وتغيب 5 بدون اذن،و3 آخرين بالوحدة الصحية بأبو عدوي كفر سعد وبالعرض على المحافظ قرر إحالة المخالفات لمديرية الشئون الصحية للتحقيق.
 
 
 
 

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