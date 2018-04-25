إحالة 24 طبيب بالوحدات الصحية بدمياط للتحقيق لتغيبهم عن العمل







دمياط - معتز الشربينى

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط 24 طبيب بالوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة لمديرية الشئون الصحية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون اذن مسبق .

كانت ادارة التفتيش المالي والإداري قد قامت بالمرور على الوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة لعمل التفتيش والانضباط الإداري على الأطباء ، وبالمرور على الوحدة الصحية بكفر سعد تبين انصراف طبيبين بدون اذن ، وغياب 9 أطباء بالوحدة الصحية لقرية كفر شحاته.

وبالمرور على الوحدة الصحية بدار السلام بكفر سعد تبين انصراف طبيبين وتغيب 5 بدون اذن،و3 آخرين بالوحدة الصحية بأبو عدوي كفر سعد وبالعرض على المحافظ قرر إحالة المخالفات لمديرية الشئون الصحية للتحقيق.