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الأربعاء، 25 أبريل 2018 05:04 م
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أمطار بالإسماعيلية وعدم تأثر عبور السفن بقناة السويس

الأربعاء، 25 أبريل 2018 04:20 م
أمطار بالإسماعيلية وعدم تأثر عبور السفن بقناة السويس سقوط الأمطار


الإسماعيلية- جمال حراجى
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شهدت الإسماعيلية عصر اليوم سقوط أمطار فى بعض القطاعات ومتوسطة فى قطاعات أخرى، مع برق ورعد وسط المدينة.

وأثر سقوط الأمطار على حركة عبور السيارات داخل المدينة وخارجها، حيث أغلقت المحلات أبوابها وخلت الشوارع من المارة، بينما بدأت مواقف السيارات فى توقف جزئى لحين توقف الأمطار.

وقالت مصادر بهيئة قناة السويس، إن حركة عبور السفن تسير بشكل طبيعى دون توقف لقافلتى الشمال والجنوب، وتم اتخاذ كافة الإحتياطات الملاحية، وتباطىء السرعة حسب ما هو متعارف علية بين قباطنة ومرشدى السفن العابرة بالقناة، مع تواجد مكثف لسفن الإرشاد بالقناة.

 

 


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