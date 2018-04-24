10 إجراءات اتخذتها أوقاف الإسكندرية للاستعداد لشهر رمضان.. تعرف عليها







الإسكندرية – أسماء على بدر

أيام قليلة ويقبل على الأمة الإسلامية شهر رمضان المبارك، ولدرء أصحاب الأفكار المتطرفة اتخذت مديرية الأوقاف بالإسكندرية عددا من الإجراءات للاستعداد لشهر رمضان لإحكام السيطرة على المساجد، ومن أهم الإجراءات هى:

1- تخصيص 19 مسجداً فى الإسكندرية لصلاة التراويح والقراءة والصلاة بجزء كامل.

2- الدفع بمجموعة متميزة من شباب الأئمة والدعاة من أصحاب الأصوات الحسنة.

3- الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف على صلاة التراويح بجميد مساجد المحافظة وبمعرفة أبناء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من المصرح لهم.

4- تعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف خلال شهر رمضان الكريم وذلك بتنظيم 11 ملتقى فكرى بكبرى مساجد المحافظة يحاضر بها يوميا إمام من الأوقاف وواعظ من الأزهر الشريف على مدى 28 ليلة من ليالى رمضان.

5- ملتقيات فكرية تتناول الموضوعات التى تهتم بقضايا المجتمع وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب.

6- عدم السماح باختراق القواعد والقوانين ووجود متابعة ميدانية طوال شهر رمضان، والتشديد على المرور المتكرر على جميع المساجد والزوايا ".

7- تخصيص أخر أيام شهر شعبان «يومًا للنظافة» بجميع مساجد وزاويا الإسكندرية بمشاركة جميع قيادات الدعوة ومديرى الإدارات والأئمة والدعاة للاستعداد لشهر رمضان المبارك.

8- توزيع شنطة من المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، بمناسبة شهر رمضان المبارك مساهمة من وزارة الأوقاف لمحدودى الدخل.

9- عدم السماح لأى فصيل أو كيان أو حزب، فى استغلال المساجد سياسياً أو حزبيا.

10- 203 مساجد الاعتكاف بالإسكندرية، خلال شهر رمضان الكريم، وأن أئمة المساجد هم المشرفين عليها وأنه لن يكون هناك اعتكافًا داخل الزوايا.