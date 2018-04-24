وكيل "تضامن الأقصر" يتفقد مشروع تحسين نوعية الحياة بقرية الغريرة بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، مشروع "تحسين نوعية الحياة بقرية الغريرة" بالمطاعنة مركز إسنا الممول من مؤسسة بنك مصر لخدمة المجتمع بالشراكة مع جمعية مصر المحروسة بلدى، حيث يخدم المشروع عدة قطاعات أساسية بالمجتمع ومنها التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد، والمشاركة المجتمعية، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة وتنمية المجتمع.

حضر الزيارة، مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر للتنمية، وهناء البورى مدير عام مؤسسة بنك مصر، وهبة حسين مدير البرامج بمؤسسة بنك مصر، وعماد ربيع المدير التنفيذي، وخالد عبد المنعم مدير العلاقات العامة بالجمعية، وهدى إبراهيم مدير مكتب الأقصر.

وأوضح "عبيد"، أن المشروع تم خلاله عمل 47 سقف بالمنازل، وعدد 30 وصلة مياه، و4 قوافل طبية تخصص باطنة واطفال وعظام، وعدد 10 فصول قرائية وتأسيس 12 قاعة رياض أطفال، وتوفير لكل قاعة جهاز كمبيوتر، لافتاً إلى تطوير حديقة الطفل بمركز شباب الغريرة والنادى الثقافى ومشروعات اقتصادية للشباب بالقرية بنسبة إعفاء 60% للمشروعات الفردية، والمشروعات التضامنية قيمة المشروع 30 ألف جنيه ويسدد 12 ألف جنيه فقط .

وفى السياق نفسه، رحب وكيل وزارة التضامن بالأقصر بكل من يساهم فى تطوير المجتمع الأقصري، مشيداً بدور جمعية مصر المحروسة التى تشارك فى جهود الإصلاح ببرامج تنموية وتعليمية وتربوية للطفولة والشباب والمرأة لتمكينهم من استثمار قدراتهم والموارد المتاحة لهم تحقيقاً لسعادة الفرد والمجتمع، وعلى صعيد آخر، أوضح " عبيد " بأنه جارى الإعداد لإقامة احتفالية كبيرة بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع جمعية مصر المحروسة لتكريم المبدعين فى جميع المجالات والطلبة المتفوقين.

وأشار خالد عبد المنعم مدير العلاقات العامة بجمعية مصر المحروسة، إلى أن الجمعية تدعم داخل الأقصر خطط لتقديم كافة الخدمات الصحية لأهالى القرية من خلال القوافل الطبية ورفع الوعى وعمل التحاليل الطبية وتقديم العلاج، والاهتمام بالنواحى الإنسانية والبيئية من خلال بناء المنازل والأسقف وتوصيل المياه النقية، وتوعية وتدريب المزارعين بسبل الزراعة الحديثة وتربية الماشية والإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى تطوير المزارع خاصة زراعات البلح البرحى، وتطوير وتجهيز مركز لإبداع الشباب وحديقة للطفل.