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وصول 10آلاف و550 طن قمح من أوكرانيا لميناء بورسعيد

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 10:54 ص
وصول 10آلاف و550 طن قمح من أوكرانيا لميناء بورسعيد ميناء بورسعيد


بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد، إستقبل اليوم الثلاثاء، السفينة ANNETTA التى تحمل جنسية مالطا، والقادمة من أوكرانيا لتفريغ 10 الآف و550 طن من القمح .
 
وذكرت هيئة موانئ بورسعيد، خلال تصريحات صحفية، أن سفينة البضائع ANNETTA يبلغ طولها 131 مترا، والغاطس 7,6 متر، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء، لإنهاء تفريغ شحنة القمح الأوكرانى على أرصفة الميناء .
 
 

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