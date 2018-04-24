وزير خارجية لبنان يلتقى سفراء مصر والإمارات والسعودية قبل الانتخابات النيابية

وزير خارجية لبنان يلتقى سفراء مصر والإمارات والسعودية قبل الانتخابات النيابيةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 12:50 م
وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى جبران باسيل
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى جبران باسيل، سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، والسفير الإماراتى بلبنان حمد سعيد الشامسى، والقائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخارى لدى لبنان.
بعد اللقاء أشار السفير النجارى إلى أن البحث تناول الأمور الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين بلداننا الثلاثة ولبنان. كما ناقشنا العلاقات الجيدة التى تربط بين مصر والإمارات والسعودية ولبنان وسبل تطويرها إلى آفاق أوسع.
ويأتى اللقاء قبل أيام من إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية فى الدول العربية حيث ستجرى الخميس المقبل، على أن تجرى فى الداخل اللبنانى يوم 6 مايو المقبل، وستحدد هذه الانتخابات الأغلبية النيابية التى ستقرر مصير القرار السياسى فى لبنان خلال السنوات الأربعة المقبلة.
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