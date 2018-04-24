ننشر فيديو جديد لعملية استهداف التحالف العربى للقيادى الحوثى الصماد

ننشر فيديو جديد لعملية استهداف التحالف العربى للقيادى الحوثى الصمادالثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:22 ص
موقع مصرع الصماد
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وثق مقطع فيديو تفاصيل جديدة لاستهداف رئيس المجلس السياسى الأعلى التابع للحوثيين، صالح الصماد، ومرافقيه، بغارة جوية لطيران التحالف العربى بقيادة السعودية فى محافظة الحديدة.
ويظهر الفيديو رصد وتتبع سيارتين مدنيتين، من قبل مقاتلة تابعة للتحالف العربي، وعملية قصف السيارة الأولى التى كانت تقل الصماد، ومن ثم استهداف 3 من مرافقيه فروا من السيارة الثانية.
وقد نعى المجلس السياسى الأعلى التابع للحوثيين، فى بيان أمس الاثنين، الصماد، مشيرا إلى أنه قتل "ظهر يوم الخميس.. الموافق 19 أبريل 2018 فى محافظة الحديدة إثر استهدافه بغارة جوية من قبل طيران التحالف العربى وهو يؤدى واجبه الوطنى"، حسب ما ورد فى بيان المجلس.
٢٣ أبريل، ٢٠١٨
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