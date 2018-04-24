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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 12:06 م
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ننشر فيديو جديد لعملية استهداف التحالف العربى للقيادى الحوثى الصماد

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:22 ص
ننشر فيديو جديد لعملية استهداف التحالف العربى للقيادى الحوثى الصماد موقع مصرع الصماد


وكالات الأنباء
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وثق مقطع فيديو تفاصيل جديدة لاستهداف رئيس المجلس السياسى الأعلى التابع للحوثيين، صالح الصماد، ومرافقيه، بغارة جوية لطيران التحالف العربى بقيادة السعودية فى محافظة الحديدة.

ويظهر الفيديو رصد وتتبع سيارتين مدنيتين، من قبل مقاتلة تابعة للتحالف العربي، وعملية قصف السيارة الأولى التى كانت تقل الصماد، ومن ثم استهداف 3 من مرافقيه فروا من السيارة الثانية.

وقد نعى المجلس السياسى الأعلى التابع للحوثيين، فى بيان أمس الاثنين، الصماد، مشيرا إلى أنه قتل "ظهر يوم الخميس.. الموافق 19 أبريل 2018 فى محافظة الحديدة إثر استهدافه بغارة جوية من قبل طيران التحالف العربى وهو يؤدى واجبه الوطنى"، حسب ما ورد فى بيان المجلس.


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