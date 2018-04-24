نائب الرئيس اليمنى: حماية المدنيين فى العمليات العسكرية ضد الحوثيين "أولوية"

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أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، أن أجهزة الجيش والأمن تحرص كل الحرص قبل تنفيذ عمليات ضد عناصرالتخريب والإرهاب على تجنيب المدنيين أى أضرار جانبية وتضع فى أولويات اعتبارها سلامة وحماية المدنيين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء نائب الرئيس اليمنى، الإثنين، مع وفد منظمة حماية المدنيين فى النزاعات "سيفيك" الدولية واستمع إلى مختصر عن مهام ومشاريع المنظمة والبرامج التى تقدمها فى مجال اختصاصها.



وأشار نائب الرئيس اليمنى إلى الحاجة الملحة تجاه حماية المدنيين فى ظل وضع تتعمد فيه ميليشيات الحوثى استهدافهم المباشر ، مجددًا إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الإرهابية التى استهدفت رئيس وفد الصليب الأحمر إلى تعز حنا لحود، مقدماً التعازى والمواساة لقيادة لبنان وشعبه ولمنظمة الصليب الأحمر ولكل العاملين فى الحقل الإنسانى.



وقال نائب الرئيس اليمنى إن "جريمة اغتيال حنا لحود جريمة بشعة نالت من شخص طالما سخر وقته وجهده فى سبيل خدمة الإنسانية، واغتياله هو قتل للضمير وللعمل الإنسانى ومحاولة لمضاعفة معاناة أبناء تعز".



من جانبه، عبر وفد المنظمة الدولية عن تقديره لاهتمام اليمن ودعمه للبرامج المزمع تنفيذها، مؤكدًا أن المنظمة ستسعى جاهدة لتقديم الدعم اللازم لتأهيل كوادر أمنية وعسكرية تتمكن من معرفة جوانب حماية المدنيين وصون حياتهم