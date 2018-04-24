video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 07:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب الرئيس اليمنى: حماية المدنيين فى العمليات العسكرية ضد الحوثيين "أولوية"

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 05:25 ص
نائب الرئيس اليمنى: حماية المدنيين فى العمليات العسكرية ضد الحوثيين "أولوية" قوات الجيش اليمنى


أ ش أ
إضافة تعليق

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، أن أجهزة الجيش والأمن تحرص كل الحرص قبل تنفيذ عمليات ضد عناصرالتخريب والإرهاب على تجنيب المدنيين أى أضرار جانبية وتضع فى أولويات اعتبارها سلامة وحماية المدنيين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء نائب الرئيس اليمنى، الإثنين، مع وفد منظمة حماية المدنيين فى النزاعات "سيفيك" الدولية واستمع إلى مختصر عن مهام ومشاريع المنظمة والبرامج التى تقدمها فى مجال اختصاصها.


وأشار نائب الرئيس اليمنى إلى الحاجة الملحة تجاه حماية المدنيين فى ظل وضع تتعمد فيه ميليشيات الحوثى استهدافهم المباشر ، مجددًا إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الإرهابية التى استهدفت رئيس وفد الصليب الأحمر إلى تعز حنا لحود، مقدماً التعازى والمواساة لقيادة لبنان وشعبه ولمنظمة الصليب الأحمر ولكل العاملين فى الحقل الإنسانى.


وقال نائب الرئيس اليمنى إن "جريمة اغتيال حنا لحود جريمة بشعة نالت من شخص طالما سخر وقته وجهده فى سبيل خدمة الإنسانية، واغتياله هو قتل للضمير وللعمل الإنسانى ومحاولة لمضاعفة معاناة أبناء تعز".


من جانبه، عبر وفد المنظمة الدولية عن تقديره لاهتمام اليمن ودعمه للبرامج المزمع تنفيذها، مؤكدًا أن المنظمة ستسعى جاهدة لتقديم الدعم اللازم لتأهيل كوادر أمنية وعسكرية تتمكن من معرفة جوانب حماية المدنيين وصون حياتهم


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى فى اليمن: نحقق فى ادعاءات استهداف خيمة زواج فى حجة

بالفيديو.. عبد الله أفقده لغم للحوثيين باليمن أحد ساقيه فحارب بساق واحدة!

فيديو.. محافظ لحج: الإغاثات تغطى 50% فقط من احتياجات المواطنين

الجيش اليمنى

اليمن

أخبار عربية

الحوثيين




لا تفوتك
بزاوية 180 درجة.. هل حظرت الحكومة زراعة بعض المحاصيل نهائيا؟

بزاوية 180 درجة.. هل حظرت الحكومة زراعة بعض المحاصيل نهائيا؟

كندا: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس بتورونتو إلى 10 أشخاص

كندا: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس بتورونتو إلى 10 أشخاص

خريطة الـ 30 نائبا المنضمين لـ"دعم مصر".. القائمة تضم 19 مستقلا و5 من المصريين الأحرار.. بينهم 2 من مستقبل وطن و3 من حزب الوفد ونائب من الحزب المصرى الديمقراطى.. ونواب: الائتلاف لديه رؤية واضحة للمواطن والدولة

خريطة الـ 30 نائبا المنضمين لـ"دعم مصر".. القائمة تضم 19 مستقلا و5 من المصريين الأحرار.. بينهم 2 من مستقبل وطن و3 من حزب الوفد ونائب من الحزب المصرى الديمقراطى.. ونواب: الائتلاف لديه رؤية واضحة للمواطن والدولة

تفاصيل مثيرة فى واقعة استشهاد معاون مركز كوم أمبو على يد عناصر إجرامية.. محضر سرقة بالإكراه يقود الشهيد لموقع الحادث ليفاجئوا بوابل رصاص من المجرمين.. والتحريات تقود لضبط 3 من الجناة وجار البحث عن 5 هاربين

تفاصيل مثيرة فى واقعة استشهاد معاون مركز كوم أمبو على يد عناصر إجرامية.. محضر سرقة بالإكراه يقود الشهيد لموقع الحادث ليفاجئوا بوابل رصاص من المجرمين.. والتحريات تقود لضبط 3 من الجناة وجار البحث عن 5 هاربين

جول مورنينج.. رأسية بيليه تخترق شباك إيطاليا فى نهائى مونديال 70

جول مورنينج.. رأسية بيليه تخترق شباك إيطاليا فى نهائى مونديال 70

سامسونج تحصل على براءة اختراع لإجراء محادثات الفيديو مع AR Emoji

سامسونج تحصل على براءة اختراع لإجراء محادثات الفيديو مع AR Emoji

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة