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ميناء دمياط يبحث مزايا "الشمول المالى" مع بنك مصر

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 06:44 م
ميناء دمياط يبحث مزايا "الشمول المالى" مع بنك مصر ميناء دمياط - أرشيفية


دمياط عبده عبد البارى
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استقبلت هيئة ميناء دمياط، وفداً من بنك مصر، ضم نائب أول مدير عام البنك لمنطقة دمياط ومدير فرع البنك بالميناء، وكان فى استقبالهم الربان طارق شاهين نائب رئيس مجلس الادارة، والذى أثنى على حرص الوفد على توعية موظفى الهيئة بمفهوم ومزايا الشمول المالي، وذلك خلال ندوة تثقيفية عقدت بالهيئة تم خلالها توضيح مبادرة اسبوع الشمول المالي وما يقدمه البنك من خدمات في إطار تلك المبادرة بالإضافة إلى شرح وافٍ لمنظومة شهادات أمان وامكانية مشاركة موظفى الهيئة بها .

 

يأتى ذلك فى إطار سياسة الدولة لإرساء وتفعيل الشمول المالى بهدف ضم جميع فئات المجتمع خاصة متوسطى ومحدودى الدخل للمشاركة فى عمليات النظام المصرفى وتشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية خلال مبادرة البنك المركزي ( أسبوع الشمول المالى) .

 


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