"مميش ": عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور50 سفينة، بحمولة 3.3 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين .

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 32 سفن بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةMOL TRUTH ، بحمولة 216 ألف طن، قادمة من فرنسا، ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 18 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون 300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنميةMSC NEWYORK ، بحمولة 182 ألف طن، قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى مصر.