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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:50 م
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"مميش ": عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:53 م
"مميش ": عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن قناة السويس


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور50 سفينة، بحمولة 3.3 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين .

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 32 سفن بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةMOL TRUTH  ، بحمولة 216 ألف طن، قادمة من فرنسا، ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 18 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون 300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنميةMSC  NEWYORK ، بحمولة 182 ألف طن، قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى مصر.

             

 


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