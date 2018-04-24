"مميش ": عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن

"مميش ": عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طنالثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:53 م
قناة السويس
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور50 سفينة، بحمولة 3.3 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين .
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 32 سفن بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةMOL TRUTH ، بحمولة 216 ألف طن، قادمة من فرنسا، ومتجهة إلى الإمارات.
وعبرت 18 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون 300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنميةMSC NEWYORK ، بحمولة 182 ألف طن، قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى مصر.
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