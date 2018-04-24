مقتل 19 مسلحا من تنظيم "داعش" فى اشتباكات مع الجيش السورى جنوب دمشق

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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بمقتل أكثر من 19 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابى فى اشتباكات مع الجيش السورى، جنوب دمشق.

وقال المرصد - وفقا لما ذكرته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء - "إن الجيش السورى قصف بعشرات القذائف والصواريخ مناطق عدة فى مخيم اليرموك وأحياء التضامن والحجر الأسود والقدم جنوبى العاصمة دمشق".

يشار إلى أن وحدات من الجيش السورى كانت نفذت - فى وقت سابق اليوم - ضربات مركزة على تحصينات وأوكار التنظيمات المسلحة فى الحجر الأسود بالغوطة الغربية، وذلك فى إطار العمليات العسكرية الرامية إلى اجتثاث المسلحين بشكل كامل من جنوب دمشق.