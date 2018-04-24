مصرع 3 سائحين صينيين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالإسكندرية

جانب من الحادث







الإسكندرية أسماء على بدر

لقى 3 سائحين صينيين مصرعهم فى حادث تصادم بطريق مرغم بالإسكندرية، وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من النجدة بالحادث.

انتقل اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية وقيادات المديرية وضباط الحماية المدنية ومدير وضباط المرور، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص تقل سائحين صينيى الجنسية وتوك توك. نتج عن الحادث مصرع 3 سائحين من الصين وإصابة 8 آخرين وتم نقلهم لأحد المستشفيات وتم إخطار النيابة.







