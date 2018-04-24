video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع 3 سائحين صينيين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالإسكندرية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 05:40 م
مصرع 3 سائحين صينيين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالإسكندرية جانب من الحادث


الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

لقى 3 سائحين صينيين مصرعهم فى حادث تصادم بطريق مرغم بالإسكندرية، وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من النجدة بالحادث.

انتقل اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية وقيادات المديرية وضباط الحماية المدنية ومدير وضباط المرور، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص تقل سائحين صينيى الجنسية وتوك توك. نتج عن الحادث مصرع 3 سائحين من الصين وإصابة 8 آخرين وتم نقلهم لأحد المستشفيات وتم إخطار النيابة.

31195535_10156363620709310_47003799964876800_n
 

 

31241814_10156363621359310_8940372522847698944_n
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفاة شخص جراء سقوط لوحة إعلانية مثبتة أعلى عقار بالإسكندرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

تصادم

الامن




لا تفوتك
"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

ارجع للتاريخ وشوفها من قبل مينا.. شاهد أغنية الاحتفال بتحرير سيناء (فيديو)

ارجع للتاريخ وشوفها من قبل مينا.. شاهد أغنية الاحتفال بتحرير سيناء (فيديو)

أصدقاء الأمس خصوم اليوم.. سباق الصعود لنهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وروما يبدأ من "آنفيلد".. جماهير الريدز يحتفلون بـ"ملك إنجلترا".. صلاح فى مواجهة استثنائية مع مانولاس.. وصافرة ألمانية تدير اللقاء

أصدقاء الأمس خصوم اليوم.. سباق الصعود لنهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وروما يبدأ من "آنفيلد".. جماهير الريدز يحتفلون بـ"ملك إنجلترا".. صلاح فى مواجهة استثنائية مع مانولاس.. وصافرة ألمانية تدير اللقاء

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

دار الإفتاء عن صيام لاعبى المنتخب فى روسيا: إن شق عليهم جاز لهم الإفطار

دار الإفتاء عن صيام لاعبى المنتخب فى روسيا: إن شق عليهم جاز لهم الإفطار

جروس يعود للقاهرة بعد تجهيز الزمالك مقدم التوقيع

جروس يعود للقاهرة بعد تجهيز الزمالك مقدم التوقيع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة