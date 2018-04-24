video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسلحون يخطفون رئيس الاتحاد العراقى للملاكمة بجنوب بغداد

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 07:04 م
مسلحون يخطفون رئيس الاتحاد العراقى للملاكمة بجنوب بغداد مسلحون - أرشيفية


أ ف ب
إضافة تعليق

أقدم مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، على خطف رئيس اتحاد الملاكمة العراقى النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية بشار مصطفى، فى طريق عودته من كربلاء إلى بغداد، وفق ما أكد أمين سر اتحاد الملاكمة لوكالة "فرانس برس".

وقال عبد الرضا على، إنه "أقدم ما يقارب 20 عنصرا مسلحا بعضهم يرتدى أقنعة وزيا عسكريا، على اعتراض سيارة "مصطفى" من خلال نصب حاجز وهمى قرب جسر المسيب، فى محافظة بابل الجنوبية".

وأضاف على - الذى كان يرافق مصطفى بسيارة ثانية لأداء واجب العزاء فى مدينة كربلاء - أن "المسلحين سمحوا لسيارتى بالمرور بعد تدقيق الهويات، ثم أرغموا مرافق رئيس الاتحاد فى السيارة الثانية وسائقه الخاص على مغادرة السيارة، بعدما انهالوا عليهما بالضرب، وأخذوا مصطفى وانطلقوا إلى جهة مجهولة بنحو 5 سيارات رباعية الدفع"،ويرأس مصطفى، وهو كردى من محافظة دهوك، الاتحاد العراقى للملاكمة منذ سنوات عدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنظيم داعش يهدد قبل انتخابات العراق باستهداف مراكز الاقتراع

العبادى: حان الوقت لإعادة إعمار العراق بنفس القوة التى قضينا بها على "داعش"

العراق ينبذ الطائفية استعدادا للمعركة الانتخابية..حملات الدعاية تركز على مشكلات المواطنين.. نيران التحالفات تصيب معسكر علاوى.. الجبورى يكشف تفاصيل لقائه بالنجيفى..المالكى يكثف تحركاته.. والعبادى يركز على الوحدة

العراق ينظم ملتقى حول "فرص الاستثمار وإعادة الإعمار" فى 26 الجارى

اخبار عربية

رئيس الاتحاد العراقى للملاكمة

جماعات مسلحة

القوات العراقية

اخبار العرب

اخبار العراق




لا تفوتك
"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

ارجع للتاريخ وشوفها من قبل مينا.. شاهد أغنية الاحتفال بتحرير سيناء (فيديو)

ارجع للتاريخ وشوفها من قبل مينا.. شاهد أغنية الاحتفال بتحرير سيناء (فيديو)

أصدقاء الأمس خصوم اليوم.. سباق الصعود لنهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وروما يبدأ من "آنفيلد".. جماهير الريدز يحتفلون بـ"ملك إنجلترا".. صلاح فى مواجهة استثنائية مع مانولاس.. وصافرة ألمانية تدير اللقاء

أصدقاء الأمس خصوم اليوم.. سباق الصعود لنهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وروما يبدأ من "آنفيلد".. جماهير الريدز يحتفلون بـ"ملك إنجلترا".. صلاح فى مواجهة استثنائية مع مانولاس.. وصافرة ألمانية تدير اللقاء

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

دار الإفتاء عن صيام لاعبى المنتخب فى روسيا: إن شق عليهم جاز لهم الإفطار

دار الإفتاء عن صيام لاعبى المنتخب فى روسيا: إن شق عليهم جاز لهم الإفطار

جروس يعود للقاهرة بعد تجهيز الزمالك مقدم التوقيع

جروس يعود للقاهرة بعد تجهيز الزمالك مقدم التوقيع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة