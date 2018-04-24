مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد يفتتح المدينة المرورية للأطفال بالمنيا الجديدة

مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد يفتتح المدينة المرورية للأطفال بالمنيا الجديدةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:28 ص
جانب من الافتتاح
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افتتح اللواء محمد الخليصى مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد و اللواء مساعد الوزير للشرطة المتخصصة واللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا اللواء مدير الإدارة العامة للمرور المدينة المرورية للأطفال بمدينة المنيا الجديدة، بحضور عدد من الجهات الرقابية بالمديرية.
وتفقد مدير الأمن بيانا عمليا للأطفال على قيادة المركبات ومدى التزامهم بقواعد المرور وكيفية التعامل مع الإرشادات المرورية الموجودة بالمدينة.
وأكد مدير الأمن على ضرورة زرع مبادئ وقيم المرور في جيل من النشء الصغير يستكمل بناء مصر الحديثة علي أسس من العلم والمعرفة.
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