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مساعد الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على خلق شراكة استراتيجية مع بريطانيا

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:17 م
مساعد الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على خلق شراكة استراتيجية مع بريطانيا الرئيس السودانى عمر البشير


الخرطوم (أ ش أ )
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أكد مساعد الرئيس السودانى، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، حرص بلاده على المضى قدما فى إنشاء شراكة استراتيجية مع بريطانيا فى كافة المجالات، بما فيها تحقيق السلام والتنمية.

وبحث إبراهيم مع رئيس الجانب البريطانى فى لجنة التشاور السياسى والاستراتيجى بين بريطانيا والسودان، نيل ويجان، اليوم الثلاثاء بالقصر الجمهورى بالخرطوم، خطوات السودان فى مجال توطيد السلام والتنمية عبر تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، بجانب الاستعدادات للانتخابات القادمة وإعداد الدستور .

وأوضح السفير عبد الغنى النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية، فى تصريحات صحفية، أنه تم خلال اللقاء بحث الكيفية التى تقدم بها بريطانيا الدعم للسودان لتحقيق السلام، بما فى ذلك الضغط على الحركات المتمردة وتعزيز السلام والاستقرار فى دارفور ومنطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأشار النعيم إلى أنه تم الاتفاق على المضى فى الحوار باعتباره الوسيلة المناسبة لتوثيق التعاون بين البلدين.

من جانبه، قال سفير بريطانيا بالخرطوم، عرفان صديق، إن اللقاء يأتى فى إطار الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجى الهام بين بريطانيا والسودان لتحسين العلاقات الثنائية والتعاون فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان والهجرة .  

 


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