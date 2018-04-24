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مسئول يمنى: مقتل الصماد ضربة قاصمة لمليشيات الحوثى

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 09:50 ص
مسئول يمنى: مقتل الصماد ضربة قاصمة لمليشيات الحوثى صالح الصماد


عدن (أ ش أ)
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قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان " إن مليشيات الحوثى الانقلابية تعرضت لضربة قاصمة بمقتل القيادى الحوثى صالح الصماد المطلوب الثانى على لائحة تحالف دعم الشرعية".

وأضاف النعمان ـ فى تصريح لقناة ( العربية الحدث) الاخبارية اليوم الثلاثاء، أن مليشيات الحوثى خسرت أحد أركانها الأساسيين، وأن مقتل الصماد سيؤدى إلى خسارة سياسية وعسكرية للانقلابيين" .

يذكر أن القيادى الحوثى صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسى الأعلى للمليشيا قتل أمس الاثنين، فى غارة جوية للتحالف العربى على محافظة الحديدة غربى اليمن.

جدير بالذكر أن السعودية كانت قد رصدت مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلى بأى معلومات تؤدى إلى القبض على صالح الصماد أو تحديد مكانه، حيث كان المطلوب رقم 2 فى قائمة الـ 40 إرهابيا حوثيا المدرجين على قائمة تحالف دعم الشرعية فى اليمن.

 


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