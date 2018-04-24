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مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية: تنفيذ 14 قافلة علاجية بالقرى الأكثر احتياجا

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:07 م
مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية: تنفيذ 14 قافلة علاجية بالقرى الأكثر احتياجا الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية


الغربيه - محمد طارق
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صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، بأن القوافل العلاجية التى قامت بها مديرية الطب البيطرى، بلغ عددها 14 قافلة، تم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف مدير المديرية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم التنسيق والتعاون الإرشادى من خلال جامعة طنطا، بكلياتها المختلفة، ومديرية الطب البيطرى لتوعية أهالى محافظة الغربية للدفع بحيواناتهم للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، من خلال أبنائهم بكليات الجامعة، وذلك من خلال عقد ندوات أو لقاءات إرشادية للطلاب وعرض بوسترات أو لوحات تثقيفية بأهمية دور التحصينات فى وقاية الحيوانات وتنمية الثروة الحيوانية.

وأوضح أن المديريه تمكنت من تحصين 90 ألف رأس ماشيه، خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، منذ بدء الحملة بتاريخ 10 أبريل الجارى، والمستمره لمدة شهر .


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