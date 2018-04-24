مدير أمن المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط ويوجه برعاية ذوى الاحتياجات

مدير أمن المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط ويوجه برعاية ذوى الاحتياجاتالثلاثاء، 24 أبريل 2018 10:21 ص
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قام اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال، واللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مدير امن المنيا، بافتتاح وحدة مرور سمالوط، بحضور اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، والعميد الدكتور مدير إدارة البحث الجنائى، والجهات الرقابية بالمديرية.
وأثنى مدير الأمن، على مجهودات ادارة المرور فى تخفيف العبء على كاهل المواطنين المترددين على وحدات المرور، ووجه بحسن معاملة الجمهور، وتقديم أوجه الرعاية لهم وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وسرعة الانتهاء من تجديد باقى وحدات المرور بنطاق المحافظة.
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