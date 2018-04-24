محافظ سوهاج : رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والمديريات تحسبا لسوء الأحوال الجوية

محافظ سوهاج : رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والمديريات تحسبا لسوء الأحوال الجويةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 10:29 م
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية بداية من مساء اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة القادم.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها اليوم من توقعات بتقلبات جوية حادة، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.
وكلف عبد المنعم، فى بيان له ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة اى ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتوفير كميات من المواد التموينية والبطاطين.
وأوضح محافظ سوهاج، أن المحافظة قامت من قبل بتنفيذ العديد من سيناريوهات مواجهة الأزمات لقياس سرعة رد الفعل من الأجهزة المعنية وسرعة الاستجابة للتعامل مع الحدث، مشيرا إلى تفعيل غرف الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة سوهاج.
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