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محافظ دمياط يوقع بروتوكول تعاون لاستغلال وتشغيل مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 08:06 ص
محافظ دمياط يوقع بروتوكول تعاون لاستغلال وتشغيل مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط ــ معتز الشربينى
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وقع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بروتوكولا لاستغلال وتشغيل وتدوير مصنع المخلفات المنزلية والصلبة والزراعية لمصنع تدوير القمامة، بمصنع أبو جريدة بفارسكور مع شركة ايجيبت جرين لخدمات البيئة وإنتاج الطاقة النظيفة والتنمية .

وأشار بيان إلى أن  الشركة تقوم بتدوير المصنع حتى عام 2025 ، وعمل جميع أعمال الصيانة اللازمة لشبكة مكافحة الحرائق للمصنع، وإضافة خطي فرز حديثين لمعدات المصنع لزيادة كفاءة فرز المخلفات بما يتناسب مع شروط حريق المخلفات في افران صناعة الأسمنت تحت اشراف ومتابعة إدارة البيئة بالديوان العام والجهات المعنية .

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار التعاون بين المحافظة والشركة لخدمة البيئة المحلية وذلك بتدوير وفرز جميع انواع المخلفات بأحدث وسائل التكنولوجيا المتاحة، لاعدادها للتخلص الأمن .

جاء توقيع البروتوكول بحضور اللواء سامي حمودة السكرتير العام واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد و اللواء ياسر الحفناوي رئيس مركز ومدينة فارسكور وأعضاء الشركة الموقعة ومديري الشئون القانونية بالديوان العام

 


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