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محافظ دمياط يؤكد على أهمية الاستجابة السريعة لاستدعاء سيارات الإسعاف

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 07:10 م
محافظ دمياط يؤكد على أهمية الاستجابة السريعة لاستدعاء سيارات الإسعاف الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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أكد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط على أهمية الاستجابة السريعة لاستدعاء المواطنين لسيارات الإسعاف و التعامل الجيد من قبل المسعفين للمواطنين وذلك خلال لقائه اليوم مع الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الاسعاف بدمياط .

وأعلن المحافظ على أن المرفق يقوم حاليا بتطوير نقطة تمركز الاسعاف" بشطا" لتغطية الطريق الدولى بأكمله بدءا من قرية شطا حتى نهاية الطريق  كما اعلن عن  افتتاح نقطة الدولى 2 الواقعة فى حدود دمياط مع محافظة الدقهلية عند منطقة الكسارة 


مشيرا الى وجود 74 سيارة إسعاف مجهزة بكفاءة عالية و نجاح المرفق فى تحقيق متوسط زمن استجابة من 5 إلى 8 دقائق والتى تعد إنجازا حقيقيا المرفق.

وصرح المحافظ فى بيان  أنه ولأول مرة فى الجمهورية يتم تخصيص رقم  01222269002  للتواصل مع الاسعاف عبر الواتس آب بالإضافة إلى الرقم المختصر 123 .


وتقدم المحافظ بالشكر للدكتور طنطاوى و المسعفين وجميع العاملين بالمرفق على الجهد المبذول فى خدمة المواطنين و حرصهم الغير عادى للارتقاء بمنظومة الإسعاف بالمحافظة.

 

 
 
 
 
 

 


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