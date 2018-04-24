محافظ دمياط يؤكد على أهمية الاستجابة السريعة لاستدعاء سيارات الإسعاف

أكد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط على أهمية الاستجابة السريعة لاستدعاء المواطنين لسيارات الإسعاف و التعامل الجيد من قبل المسعفين للمواطنين وذلك خلال لقائه اليوم مع الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الاسعاف بدمياط .

وأعلن المحافظ على أن المرفق يقوم حاليا بتطوير نقطة تمركز الاسعاف" بشطا" لتغطية الطريق الدولى بأكمله بدءا من قرية شطا حتى نهاية الطريق كما اعلن عن افتتاح نقطة الدولى 2 الواقعة فى حدود دمياط مع محافظة الدقهلية عند منطقة الكسارة



مشيرا الى وجود 74 سيارة إسعاف مجهزة بكفاءة عالية و نجاح المرفق فى تحقيق متوسط زمن استجابة من 5 إلى 8 دقائق والتى تعد إنجازا حقيقيا المرفق.

وصرح المحافظ فى بيان أنه ولأول مرة فى الجمهورية يتم تخصيص رقم 01222269002 للتواصل مع الاسعاف عبر الواتس آب بالإضافة إلى الرقم المختصر 123 .



وتقدم المحافظ بالشكر للدكتور طنطاوى و المسعفين وجميع العاملين بالمرفق على الجهد المبذول فى خدمة المواطنين و حرصهم الغير عادى للارتقاء بمنظومة الإسعاف بالمحافظة.