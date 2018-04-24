محافظ دمياط : بدء أعمال الإزالة بمنطقة الصيادين برأس البر تمهيدا لتطويرها

محافظ دمياط : بدء أعمال الإزالة بمنطقة الصيادين برأس البر تمهيدا لتطويرهاالثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:31 م
جانب من الإزالة
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أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، عن بدء أعمال الإزالة بقرية شمال وجنوب الصيادين من اليوم ،وحتى يوم الخميس القادم ، وذلك تمهيدا للبدء فورا فى أعمال إنشاء عمارات جديدة ،على نفس الطراز المعماري لمدينة رأس البر ، وطبقا للمخطط الاستراتيجى للمدينة شاملة منطقة ترفيهية.
وأكد المحافظ فى بيان له ، أنه سيتم تخصيص وحدة سكنية داخل العمارات لكل مواطن قام بإنهاء إجراءات تسليم مكان إقامته ،مضيفا أنه بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء تصبح محافظة دمياط خالية تماما من العشوائيات.
والجدير بالذكر أن المحافظ، قد قام بتسليم أهالي القرية القيمة الإيجارية المتفق عليها وهى 9600 جنيه، وذلك كقيمة تأجير مكان بديل ،لحين الانتهاء من إقامة العمارات السكنية.
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