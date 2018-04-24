محافظ بورسعيد: إزالة التعديات على مساحة 19 ألف فدان بمنطقة شرق المحافظة







بورسعيد- محمد فرج

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،قرار بإزالة كافة التعديات والمخالفات المقامة على مساحة 19 ألف فدان مع الحصر الشامل على الطبيعة ،و ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الثلاثاء ،مع اللجنة المشكلة لحصر المقيمين على تلك المساحة ، بحضور مسئولى هيئة التعمير والرى والمساحة والأملاك ومسئول منطقة شرق بورسعيد .

وقال المحافظ فى بيان له اليوم أننا جميعا نعمل، من أجل التحول من الإستزراع السمكي إلى الإستزراع النباتى ،وسيتم على ثلاثة محاور الأول تجفيف الأراضى طبقا للخطة الموضوعة ،والثانى إزالة كافة التعديات والمزارع السمكية المخالفة ،والثالث الحصر الواقعى للتعرف على الموقف الحقيقى لـ19 ألف فدان .

وأكد المحافظ ،أنه لن يسمح مطلقا بالإستزراع السمكى بالمنطقة ،خاصة أنه منح أصحاب المزارع السمكية المخالفة عدة إنذارات ومنحهم أكثر من مهلة منذ أكثر من عام ونصف، تشجيعا لكل من يقوم بتحويل المزارع السمكية إلى إستزراع نباتى ،على أن يتم زراعة محصول الأرز دورة واحدة، مع توفير مقنن مائى للمزارعين.

وأوضح أنه سيتم وضع خطة زمنية لإزالة كافة التعديات بأنواعها ،خاصة وأنها ليس لها سند قانونى مع مراعاة جدول زمنى للأراضى الواقعة بسهل الطينة ،والتى تقدر مساحتها 42946 فدان ،والمنتظر تحويلها لزراعة كافة المحاصيل الزراعية فور الإنتهاء من الدورة الأولى لزراعة محصول الأرز .