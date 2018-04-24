محافظ بنى سويف: مشروع ممر النور فn مقدمة أولويات خطة التنمية المستدامة







بنى سويف- أيمن لطفى

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف،على أن مشروع ممر النور الذى تنفذه مؤسسة بصيرة بالتنسيق مع المحافظة يأتى في مقدمة أولويات خطة التنمية المستدامة ببني سويف.

جاء ذلك خلال حضوره اليوم احتفالية ومراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن ومؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية لاطلاق مشروع ممر النور،والذي انطلق من محافظة بني سويف ديسمبر 2017 كأول محافظة تبنت المبادرة التي تنفذها المؤسسة ،حيث تم توزيع أكثر 2200 نظارة طبية على التلاميذ بالمحافظة ، الذين تم الكشف عليهم في أول مرحلة من تنفيذ المبادرة>

كما وصل عدد الذين تم إجراء الفحوصات الطبية الكاملة للعيونهم إلى أكثر من 20 ألف طالباً وطالبة في عدد 33 مدرسة ببني سويف وابشنا وسمسطا وعزبة أبو مليح ومازورة ،منهم أكثر من 2000 تلميذ أحتاجوا لنظارات طبية والتي تم توفيرها بالكامل ،وحوالي 1500 تلميذ في حاجة للعلاج ،و70 حالة تتطلب عمليات.

ونظمت المؤسسة الاحتفالية بمقر وزارة التضامن بالقاهرة بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن ، والدكتروة نيفين القباش مساعد أول الوزيرة التضامن للحماية،بالإضافة إلى نخبة من ممثلي البنوك ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

وشاركت كل من نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والإتصال المؤسسي وبرامج الدعم المجتمعي بالبنك الأهلي ،و"مسز أليس" ممثلة عن مؤسسة فيزيو العالمية للإعاقة البصرية،فضلا عن كبار أعضاء مؤسسة بصيرة في مقدمتهم سوسن المسيري رئيس مجلس أمناء المؤسسة،ودعاء مبروك المدير التنفيذي للمؤسسة ومنسق عام المشروع ،والدكتور أحمد طاهر،والدكتور مصطفى الشربينى استشاري طب وجراحة عيون الأطفال

وحضر مراسم التوقيع من بني سويف أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن بالمحافظة ،ومحمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم وسهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم ،ومحمود مغربي رئيس مدينة بني وسويف ،وعبد الرحمن عامر رئيس مدينة سمسطا ،ووليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف،ونهى محمد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة،وسيد سعد مدير إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة،ومشاركة عدد كبير من أولياء الأمور والتلاميذ من أبناء بني سويف المستفيدين من المشروع الذين قاموا بشرح كيفية استفادتهم من المشروع

وأعرب محافظ بني سويف عن كامل الشكر والتقدير للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي راعية العمل المجتمعي ، حيث حدث تطورا ملحوظا في هذا المجال والذي يرجع لجهود الوزيرة النوعية التي أثمرت هذا التقدم الملحوظ ، مشيدا باستضافة الوزارة لإطلاق المبادرة ومشروع "ممر النور" الرائد الذي تنفذه مؤسسة بصيرة ،والذي لم تتوان المحافظة في دعمه خاصة وأنه يستهدف تجفيف منابع الإعاقة البصرية وترسيخ مبدأ الوقاية خير من العلاج ، ووفقا لمحاور التنمية المستدامة بالمحافظة ، وهو مايتوافق مع خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة ذات الأهداف المتكاملة والشاملة

وأشار المحافظ إلى أن أهم مايميز خطة بني سويف التنموية، أنها تتكون من مجموعة أهداف وخطوات عملية لتنفيذ خطة الدولة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية الأول ووفقا لرؤية مصر 2030 ،مشيرا إلى أن الصعيد يلقى أولوية أولى في مجال التنمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، مؤكدا على أن المجتمع المدني محور هام ورقم أساسي في تحقيق نقلة نوعية بالمحافظة في شتى المجالات ، وأكبر دليل على هذا النهج أنه وصلت قيمة العمل الاجتماعي في عامي 2016و2017 إلى رقم قياسي أكثر من 400 مليون جنيه في مجالات التعليم والصحة وتحسين بيئة السكن والقضاء على مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي ، وتوفير فرص عمل ودعم المرأة السويفية والشباب.

وأوضح المحافظ أن المحافظة نجحت في توحيد كافة الجهود التنموية للعمل تحت رؤية واحدة وأهداف محددة وهو ماساهم بالفعل في زيادة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ،وظهور نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية أن تكون التنمية متكاملة ومستدامة وتستهدف كافة نواحي حياة المواطن،وهذا ماتستهدفه المحافظة خاصة في القرى بداية من حل مشكلات الصرف الصحي بتكنولوجيا حديثة ومرورا بإعادة القرية للإنتاج ،ومحو الأمية، ورفع درجة الوعي والتثقيف الصحي للمرأة الريفية وصولا إلى تعليم جيد وخدمة صحية أفضل.

وفي كلمتها أشادت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي بمنظومة العمل بمحافظة بني سويف برعاية المحافظ المهندس شريف حبيب،خاصة في مجال تفعيل المشاركة المجتمعية وتحقيق أكبر استفادة من منظومة العمل المجتمعي ،مشيرة إلى أنها تتابع كل المستجدات والإنجازات التي تسفر عن تعاون المجتمع المدني مع كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ،وأن الوزارة لا تتوان في دعم هذه النجاحات والجهود المميزة ،خاصة في مجال دعم ذوي الإعاقة وتبنى مشروعات رائدة مثل ممر النور الذي يستهدف تجفيف منابع الإعاقة.

وأشارت الوزيرة أن وزارة التضامن تضع في مقدمة أولوياتها تنمية منظومة العمل المجتمعي على مستوى الجمهورية وتفعيل دور المجتمع في دعم جهود التنمية ، خاصة في محافظات الصعيد واستهداف الفئات الأولي بالرعاية أولا والقرى الأكثر احتياجا ، مشيرة إلى الجهود الحكومية الكبيرة التي تنفذها لتدعيم منظومة الرعاية الاجتماعية والتي شهدت تقدما ملموسا على أرض الواقع في خلال الأربع سنوات الماضية.

وتضمن حفل اطلاق المشروع ،توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن ومؤسسة بصيرة،بعد نجاح التجربة في محافظة بني سويف ،ومن أجل استكمال هذا المشروع والحصول على دعم الوزارة المتكامل ،حيث يتكون المشروع من مراحل متتابعة بداية من المسح الشامل لتلاميذ المدارس وتحديد الاحتياجات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج الحالات المرضية،مرورا بالسعي لتوفيرها مع شركاء التنمية ،انتهاءا باجراءات تقييم المشروع في مجال تجفيف منابع الاعاقة البصرية،واجراءات دمج هذه الفئة بالمجتمع بالنموذج الأمثل

ومن جانبها أشادت الدكتورة سوسن المسيرى رئيس مجلس أمناء بصيرة بالدعم الذي قدمه لهم محافظ بني سويف بداية من استقبالهم بمكتبه "في نوفمبر 2017 " للوقوف على فكرة المشروع مع مسؤولى المؤسسة والتي يتم تنفيذه من خلال التركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة البصريةً من خلال توفير أوجه الدعم الممكنة،والعمل على تجفيف منابع هذا النوع من الإعاقة بين تلاميذ المدارس،وتم توقيع بروتكول تعاون في ديمسبر 2017 بين أطراف تنفيذ مشروع "ممر النور" بني سويف،بالتعاون بين المؤسسة مع مديرتي التربية والتعليم والشؤون الصحية ، ومؤسسة تهضة بني سويف ، وإدارة شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة ، مشيرة إلى تم بالفعل تسليم عدد من التلاميذ النظارات في حضور المحافظ في أولى نتائج المشروع.

وتوالت كلمات أعضاء المؤسسة من مسؤولي تنفيذ المشروع ، حيث أشادوا بدعم محافظة بني سويف للمبادرة وهو ماساهم في نشر المشروع والحصول على الدعم الكامل من كل الأطراف ، حيث أكدت دعاء مبروك المسؤول التنفيذي للمشروع أنه تأكد لهم منذ البداية أنهم اختاروا المحافظة الصح ، مشيرة إلى أنهم انبهروا من حرص المحافظ على دعم المشروع وتسهيل تنفيذه من خلال فريق عمل متميز من التربية والتعليم والصحة والتضامن ومؤسسة نهضة بني سويف وغيرهم.

المحافظ خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن



المحافظ خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن



المحافظ خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن



المحافظ خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن



المحافظ خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن



المحافظ خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن



المحافظ خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن



المحافظ خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن



المحافظ خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن