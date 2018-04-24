محافظ القليوبية ينعى شهيد القوات المسلحة ابن عزبة الأبيض بابو زعبل بالخانكة

محافظ القليوبية ينعى شهيد القوات المسلحة ابن عزبة الأبيض بابو زعبل بالخانكةالثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:05 م
اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
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تقدم اللواء محمود عشماوى،محافظ القليوبية وجميع الأجهزة التنفيذية،بخالص التعازى والمساواة لشهيد الواجب النقيب محمد امام شحاته ابن عزبة الأبيض بأبو زعبل بالخانكة والذى استشهد دفاعا عن الواجب بسيناء.
وأكد عشماوى، فى بيان له اليوم الثلاثاء ،إنه لن ينسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهان الجميع تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه وإستقراره.
وأعرب المحافظ عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد،مؤكدا على أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباءً.
وأشاد المحافظ بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مواجهة الإرهاب، واستئصال جذوره من جميع انحاء البلاد، بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة الإرهاب، وتطهير البلاد من البؤر الإرهابية، التى تستهدف استقرار أمن المواطن والوطن، مؤكدًا دعمه الكامل للعملية الشاملة سيناء 2018.
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