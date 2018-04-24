محافظ القليوبية يناقش إنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة بالتعاون مع وكالة GIZ

عقد اللواء محمود عشماوى،محافظ القليوبية،اجتماعا اليوم مع وفد من الوكالة الألمانية GIZ وذلك لمناقشة الموقف الحالى لكافة المشروعات التى تتم من خلال منحة الاتحاد الاوروبى لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن قليوب وشبرا الخيمة والخصوص باجمالى تكلفة تصل الى 40 مليون جنيه.

وتابع عشماوى فى بيان له اليوم،موقف المشروعات التى تتم من خلال الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى نفس المناطق والتى تستهدف الوصول بالخدمات المقدمة لكافة المواطنين وتحسين الظروف المعيشة وقد تم الاتفاق على افتتاح عدد من المشروعات ووضع حجر الاساس لعدد اخر خلال الايام القادمة.

وأوضح عشماوى إنه تم الاتفاق على اعادة استغلال فائض المنحة فى مشروعات حيوية تخدم الصالح العام وقد عرض المحافظ امكانية استغلال الفائض فى انشاء محطة وسيطة متطورة مغطاة بمدينة شبرا الخيمة على مقلب القطاوى والذى يتم تفريغه حاليا من 200 الف طن مخلفات صلبة متراكمة من عشرات السنوات، لافتا إلى أن ما يضيف عامل مؤثر كبيرا جدا فى نظافة مدينه شبرا الخيمة حيث تختصر مسافة الرحلات من داخل المدينه الى المحطة بدلا من المقالب العمومية مما يزيد عدد الرحلات لتجميع القمامة بدلا من تواجدها بشوارع المدينة فترة كبيرة.

يذكر أن الوكالة الالمانية تقوم بالاشراف على مشروعات منحةالاتحاد الاوربى ضمن برنامج التنمية بالمشاركة ف المناطق الحضرية PDP والذى يستهدف تطوير عدد من المناطق العشوائية بمحافظات القاهرة الكبرى ويتم من خلاله انشاء مجمع مدارس بمدينة الخصوص وتغطية ترعة صنافير بمدينة قليوب وتطوير عدد 2 وحدة صحية بمدينة شبرا الخيمة علاوة على دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الثلاثة مع عدد اخر من مشروعات يتم من خلال منظمات المجتمع المدنى.

وجاء الاجتماع بحضور عادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة واسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات والتطوير الحضرى.