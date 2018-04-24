محافظ القليوبية يشدد على إزالة العقارات المخالف للحفاظ على أرواح المواطنين







القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير - نيفين طه

وجه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، رؤساء المدن والمراكز بإزالة كل الأدوار المخالفة لشروط الترخيص بالعمارات والأبراج السكنية، والصادر لها قرارات إزالة من الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، والتي يتم بناؤها أعلى العقارات القائمة.

وقامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة بنها، برئاسة نجوى العشيرى رئيس المدينة، بشن حملة ازالة مكبرة للمبانى المقامة بدون ترخيص، حيث اسفرت عن ازالة 28 حالة بمساحة 4500م2 تقريبا .

كما قامت الاجهزة التنفيذية لمركز ومدينة قليوب، برئاسة عزيزة السيد رئيس المدينة، بعمل حملة فورية لإزالة تعديات علي اراضى الدولة بمساحة 135 م2 بميت حلفا.

وفى سياق متصل، قامت الاجهزة التنفيذية لمركز ومدينة طوخ، برئاسة محمد خيرى رئيس المدينة، بشن حملة مكبرة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية، اسفرت عن ازالة عدد 4 حالات بمساحة 5 قيراط و11 سهم، وتم اتخاذ الاجراءت القانونية حيال المخالفين.