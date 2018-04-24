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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:51 م
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محافظ الشرقية يشدد على إدارات الديوان بسرعة الفصل فى شكاوى المواطنين

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:52 م
محافظ الشرقية يشدد على إدارات الديوان بسرعة الفصل فى شكاوى المواطنين جانب من الاجتماع


الشرقية – إيمان مهنى
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شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،على مديرى الإدارات النوعية بالديوان العام خلال اجتماعه بهم،بمتابعة أعمال الإدارة وسرعة الرد على المكاتبات الواردة والفصل في الشكاوى المقدمة والتغلب على البيروقراطية في العمل لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وأكد محافظ الشرقية فى بيان له اليوم على ضرورة الحفاظ على أصول وممتلكات المحافظة وتحصيل المستحقات المتأخرة لدى الجهات المختلفة وتعظيم إيرادات المشروعات والبحث عن بدائل لتطوير منظومة العمل و الإرتقاء بمستوى العاملين لنيل رضا المواطن وآداء العمل على أكمل وجه.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجد ومجازاة المقصر مشيداً بدور مدير إدارة الأملاك في تحصيل المستحقات المتأخرة لصالح المحافظة مما دفع المحافظ لمكافأة العاملين معه تقديراً لدورهم وتشجيعاً لهم على مواصلة العمل بإخلاص وتفاني وأداء عملهم بصورة مُرضى.

وفي ذات السياق  قرر محافظ الشرقية مجازاة 32 من العاملين بمدرسة الشهيد أحمد محمد صلاح بلال الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية بفاقوس بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أوعذر قانونى.

كما أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على إنتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع و الشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 157952طن و297كيلو قمح لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 25343طن و 843كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة،مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 157952طن و 297كيلو قمح لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 25343طن و 843كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة .

 


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