محافظ الشرقية يتفقد نزل الشباب وإستاد الزقازيق لمتابعة أعمال إنشاء المقصورة







الشرقية – إيمان مهنى

تفقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مبنى نُزل الشباب التابع لمديرية الشباب والرياضة،للوقوف على حالته الإنشائية ومعاينته على الطبيعة،للتعرف على مساحته وعدد الطوابق به،وإستاد الزقازيق الرياضى، وإطمأن على أعمال إنشاء المقصورة الرئيسية مشدداً على سرعة الإنتهاء من أعمال التنفيذ .

وكلف المحافظ خلال جولته، مدير إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، بأعمال الرفع المساحى لمبنى نزل الشباب، المكون من 3 طوابق وإعداد تقرير للعرض علية.

رافق المحافظ فى الجولة وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس حامد على حامد وكيل وزارة الإسكان، والعقيد أحمد أنور الهوارى رئيس حى ثان.

وذكر بيان لمحافظة الشرقية، أن مديرية الشباب والرياضة، نفذت دورة تدريبية تحت شعار "تعالوا نتعلم فن الحياة" فى التنمية البشرية لعضوات أندية الفتاة بمركز شباب أبو كبير، بهدف رفع قدراتهم وتحسين مستوى معيشتهم، والتغلب على أعباء الحياة، والتعرف على آليات وأساليب تنمية الموارد، والمستمرة فعاليتها حتى غداً الأربعاء، بمركز ومدينة أبو كبير، بحضور مدربين متخصصين بالتنمية البشرية من وزارة الشباب والرياضة .

ومن جانبه أوضح وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه سيتم تنفيذ دورات تدريبية فى التنمية البشرية لعضوات أندية الفتاة بمراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وبهدف رفع قدرات المرأة وإكتساب مهارات حياتية وتنميتها، والتعرف على آليات وأساليب تنمية الموارد، وتحسين مستوى معيشتها، والتغلب على أعباء الحياة .