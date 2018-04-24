محافظ الدقهلية يقرر إنشاء جمعية المنصورة الخيرية للحالات الإنسانية







الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إنشاء جمعية المنصورة الخيرية للحالات الانسانية تخضع للإشراف الشخصي للمحافظ وتضم في عضويتها عناصر متميزة من أهل الخير ورجال الاعمال على مستوى المحافظة، تستهدف تقديم العون والمساعدة والدعم لكافه الحالات الإنسانية الصارخة، خاصة تلك التي ترد إلى لقاء المواطنين الأسبوعى، مشيراً إلى أن آليات العمل بالجمعية تقتضى سرعة التجاوب مع الحالات الانسانية بعيدا عن البيروقراطية والروتين حتى يمكن تقديم الخدمات الاجتماعية للحالات الإنسانية في أسرع وقت وبلا تعقيدات إدارية.

وأمر الشعراوى، بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لبعض الحالات بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة وصرف علاج على نفقة الدولة لآخرين بتعاون مديريه الصحة، وإقامة مشروعات تنميه موارد من وإدراج مواطنين ببرنامج تكافل وكرامه، وبرنامج العمالة الغير منتظمة لتوفير حياه كريمة لبعض الحالات بمساعده الإدارة العامة للتنمية البشرية الوحدات المحلية المختصة ومديريتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، مشدداً على قطاع التضامن الاجتماعي بتوفير مساعدات ماليه واعانات ومعاشات ضمان اجتماعي لبعض الحالات.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح للمواطنين والذى عقد برئاسة المحافظ، بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، لحل مشكلات المواطنين، بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وتنظمه الادارة العامة لخدمه المواطنين.

واستمع محافظ الدقهلية، لمشكلات 30 مواطنا تعلقت بقطاعات التربية والتعليم والصحة وطلبات فرص عمل بالإضافة لحالات تطلب معاشات ضمان اجتماعى وإنشاء أكشاك لبعض الحالات لتوفير حياة كريمة لهم.

وفي السياق ذاته أكد الشعراوى، لأعضاء الجهاز التنفيذى على ضرورة الاستعداد التام لاستقبال شهر رمضان المعظم والتعاون من أجل إنشاء معارض ومستلزمات السلع الرمضانية بالمراكز تخفيفا على المواطنين، بالإضافة للمتابعة الجيدة لعمليات توريد القمح بالشون والصوامع المعدة لذلك بنطاق المحافظة، مؤكداً على سرعة التعامل الفورى مع أية معوقات في هذا الشأن وازالتها فورا بالتنسيق والتعاون مع كافه الاجهزة المختصة، مشيراً لأهمية منع تكدس سيارات القمح أمام الشون والصوامع بتعاون قطاع المرور مع تفعيل قرار المحافظة بحظر نقل الأقماح خارج المحافظة.

ووجه المحافظ، للمتابعة المستمرة لعمليات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة وتكرار الإعلان للمواطنين عن البرنامج الزمنى المقرر في هذا الشأن والذى ينتهى في 14/6/2018، موضحاً أنه سيتم إزالة كافة الحالات المخالفة التى لم يتقدم أصحابها لتقنين وضعها حتى هذا التاريخ، مشدداً على سرعة التعامل الفورى والسريع والحاسم مع كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فضلا عن الوقوف بالمرصاد لكافة أشكال التعديات على بحيرة المنزلة حفاظا على أحد مصادر الثروة السمكية بالمحافظة.

وطالب محافظ الدقهلية، رؤساء الوحدات المحلية بتقارير دوريه بعمليات إزالة التعديات بكافه أنواعها ونتائجها فى نطاقهم.

وشدد الشعراوى، على ضرورة الحرص التام على تأكيد هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حسم وحزم قائلاً: "الدولة قوية وقادرة على التصدي لكافة أشكال الخروج على القانون ونعمل جميعا في خندق واحد من أجل مصرنا جميعا وكلنا مسئولون عن أمنها وأمانها بالعمل الجاد والتعاون المستمر".