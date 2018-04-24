محافظ الإسماعيلية : إنهاء كافة الإستعدادات لاستقبال شهر رمضان







الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على إنهاء كافة الإستعدادات الخاصة بإستقبال شهررمضان الكريم مطالبا جميع مديري المديريات الخدمية وفى مقدمتها مديرية التموين، باتخاذ كافة الإجراءات والإستعدادات اللازمة لتوفير مستلزمات الشهر الكريم، وتوفيركافة السلع وتفعيل حملات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

كما طالب المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية وممثلي كافة الجهات المعنية، بضرورة الالتزام بتفعيل قرار المحافظ الصادر بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن إلزام جميع أصحاب المبانى والعقارات بدهان وتشطيب الواجهات الخاصة بتلك المبانى وسرعة الانتهاء من حصرتلك المبانى، وتوجيه إنذارات لأصحابها وإعلانهم بسرعة تشطيبها والبدء فى التنفيذ خلال 15 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك، مع التنبيه بأنه سوف يتم قطع جميع المرافق والخدمات الأساسية عن المخالفين للتنفيذ وذلك من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى والشكل العام .

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الدورى الشهرى للمجلس التنفيذى للمحافظة، والتى عقدها المحافظ بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، واللواء محمد أبوالذهب نائب مديرأمن الإسماعيلية، والعقيد هشام محمد على المستشارالعسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات، لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها ودفع عجلة العمل بها .

وحرص محافظ الإسماعيلية وجميع المسئولين بالأجهزة التنفيذية للمحافظة خلال الجلسة، على الوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء فى اللحظات الأولى لبدء انعقاد جلسة الإجتماع، وذلك بمناسبة الإحتفالات بأعياد تحرير سيناء .

كما تم خلال الإجتماع استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري والتى تنتهي فى 30 يونيه القادم، وإصدار توجيهات المحافظ بسرعة إنهاء ما تبقى من أعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد لها .

وخلا الإجتماع أعلن محافظ الاسماعيلية أنه تقررإقامة احتفالية خاصة بمناسبة إحياء ذكرى الراحل العظيم الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى يوم السبت الموافق 28 من شهر أبريل الجاري، بمقره بقرية الضبعية وبحضور نخبة كبيرة من الأدباء وقيادات الثقافة .