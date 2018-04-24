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لافروف: أمريكا ليست لديها نية لمغادرة سوريا رغم زعمها أنها ستفعل ذلك

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 07:32 ص
لافروف: أمريكا ليست لديها نية لمغادرة سوريا رغم زعمها أنها ستفعل ذلك وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


رويترز
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انتقدت روسيا مواقف الولايات وعدد من الدول الغربية من الأزمة السورية ، و قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، أن نهج تدمير وتخريب سوريا اتخذه عدد من الدول وأن الولايات المتحدة لن تغادر سوريا".


ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة شنغهاى للتعاون الذى يعقد حاليا فى العاصمة الصينية بكين :" الانتعاش الاقتصادى فى سوريا سيستغرق وقتا، وهذا يتطلب احترام القوانين الدولية وسيادة سوريا من قبل كل الأطراف".


وأضاف لافروف " إن روسيا قلقة إزاء موقف الدول الغربية التى لن تقدم أى مساعدة تذكر للمناطق الخاضعة للدولة السورية".


وفى نفس السياق ، قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو " إن الهدف الرئيسى للولايات المتحدة والتحالف فى سوريا ليس محاربة تنظيم "داعش" الإرهابى، بل لتعزيز وجودهم العسكرى والاقتصادى".


ونقلت الوكالة عن شويجو قوله - خلال اجتماع لوزراء دفاع منظمة شانغهاى للتعاون فى العاصمة الصينية بكين - " إنه بالنسبة لأفغانستان، فى أن الوضع يزداد سوءا، وأن سياسة واشنطن تسهم فعليا فى زيادة نشاط الإرهابيين فى شمالها.


وقال: "نقطة ساخنة أخرى فى الشرق الأوسط هى أفغانستان. الوضع هناك مستمر فى التدهور، وجود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى فى الجمهورية الإسلامية لأكثر من 15 عاما لم يطبع الوضع هناك. فى جوهر الأمر، يسعون إلى الحصول على موطئ قدم لتعزيز نفوذهم على دول منطقة آسيا الوسطى ".


وأضاف "أن سياسة واشنطن تسهم فعلا فى تعزيز النشاط الإرهابى فى شمال أفغانستان"، مؤكدا أن تقوية مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى فى أفغانستان تثير قلقا خاصا، حيث وصل عدد المقاتلين إلى 4500 شخص حتى الآن.


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