video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 10:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. مركز شباب العريش ينظم احتفالا رياضيا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 07:58 م
فيديو وصور.. مركز شباب العريش ينظم احتفالا رياضيا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء مركز شباب العريش


شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

 
 نظم مركز شباب مدينة العريش، مساء اليوم، احتفالا رياضيا بمناسبة احتفالات شمال سيناء بعيدها القومى وذكرى تحرير سيناء. شارك فى الاحتفالات نحو 500 طليع من أبناء مدينة العريش .
 
وقال ناصر العزازى مدير مركز شباب مدينة العريش، إن الاحتفالات تضمنت عروضا لكرة القدم والسلة والكارتية والكونغ فو وعروض لفريق نتحدى الإعاقة، وفريق الطائرة من ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
حضر الاحتفالات إيهاب حسن مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، وقيادات المديرية وأولياء الأمور .
 
مركز شباب العريش (1)
 

مركز شباب العريش (2)
 

مركز شباب العريش (3)
 

مركز شباب العريش (4)
 

مركز شباب العريش (5)
 

مركز شباب العريش (6)
 

مركز شباب العريش (7)
 

مركز شباب العريش (8)
 

مركز شباب العريش (9)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الحركة الوطنية" ينظم مؤتمرا فى الشرقية للاحتفال بذكرى تحرير سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

العريش




لا تفوتك
فيديو.. مشوار محمد صلاح مع أندية إيطاليا قبل مباراة ليفربول وروما

فيديو.. مشوار محمد صلاح مع أندية إيطاليا قبل مباراة ليفربول وروما

الأرصاد:استمرار الطقس غير المستقر غدا..وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة " تحديث"

الأرصاد:استمرار الطقس غير المستقر غدا..وأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة " تحديث"

وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019

وزير المالية فى حوار من واشنطن: الرئيس السيسى يمتلك رؤية لوضع مصر فى المكانة اللائقة.. نستهدف 7% معدل نمو فى 2020.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات يوليو المقبل.. إصدار 7 مليارات دولار سندات دولية بداية 2019

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة فى تصريحات لـ"هاف بوست"

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة فى تصريحات لـ"هاف بوست"

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة