فيديو وصور .. محافظ كفر الشيخ يوزع كراسى طبية متحركة على ذوى الاحتياجات الخاصة







كفر الشيخ – محمد سليمان

وزّع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيح اليوم الثلاثاء، كراسى طبية متحركة وهدايا عينية على ذوى الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع جمعية الأورمان ،فضلاً عن منحهم شهادة أمان المصريين مجاناً، وذلك بحضور المهندس راضى أمين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والعميد علاء نجم، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، والقيادات التنفيذية .

قال محافظ كفر الشيخ فى بيان له اليوم ،أنه تم توزيع 9 كراسى طبية متحركة، ومساعدات وهدايا عينية على عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى منحهم شهادة أمان المصريين بالمجان، وذلك لإعانتهم وكفالتهم اجتماعياً، بالتعاون مع جمعية الأورمان وشمل التوزيع كل من، على مجاهد صلاح، وعساكر لطفى أحمد، وفايقة عرفة محمد، وآية جابر محمد، ومحمد محمود السيد، وفايزة أحمد عطية، وآية صبرى محمد، والمواطن أسامة محمد بركات، وبهاء صبحى عبدالعاطى، لافتاً ان الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدم كل الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة وتسعى دائماً لإسعادهم ورسم الابتسامة على وجوههم.



محافظ كفر الشيخ مع ذوي الاحتياجات الخاصة



محافظ كفر الشيخ يوزع كراسي لذوي الإحتياجات الخاصة



محافظ كفر الشيخ يستقبل ذوي الإحتياجات الخاصة



توزيع كراسي طبية على ذوي الإحتياجات الخاصة