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فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يوافق على تخصيص أراضى لإقامة مشروعات خدمية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 05:01 م
فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يوافق على تخصيص أراضى لإقامة مشروعات خدمية محافظ كفر الشيخ خلال المجلس التنفيذى


كفر الشيخ – محمد سليمان
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ترأس اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيح اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذي الشهري، لمناقشة عدد من القرارات، والموضوعات الهامة، بأمانة سر المهندس راضى أمين السكرتير العام للمحافظة ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء فريد مصطفى نائب حكم دار المديرية، وأعضاء مجلس النواب، ومساعدي المحافظ، ورؤساء المراكز، والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية.

ناقش المجلس التنفيذى طلب مقدم من أحد أعضاء مجلس النواب والذي يلتمس فيه انشاء بعض الوحدات المحلية بمركز ومدينة الحامول وهي انشاء وحدة محلية بقرية المناوفة فصلا عن الوحدة المحلية بالكفر الشرقي،وانشاء وحدة محلية بقرية الثمانين فصلا عن الوحدة المحلية بكوم الحجر،وانشاء وحدة محلية بقرية  8 المعمورة فصلا عن الوحدة المحلية بقرية التفتيش، انشاء وحدة محلية بقرية 36 المنصور فصلا عن الوحدة المحلية بالابعادية وغرب تيرة.

كما ناقش طلب مقدم من أحد أعضاء مجلس النواب والذي يلتمس فيه انشاء وحدة محلية بعزبة الروس احدي توابع عمودية خليج بحري التابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال – مركز مطوبس.

كما وافق على طلب تخصيص قطعة أرض مساحتها 5ر798م2 ملك الوحدة المحلية لقرية ابشان مجاورة لمبني مستشفي الصحة النفسية وعلاج الادمان بقرية ابشان وذلك لتوسعة المستشفي المذكورة واعادة بنائها من جديد.

 ووافق المجلس على طلب تخصيص قطعة ارض مساحتها 105م2 تقريبا ملك الوحدة المحلية لقرية ابشان لإنشاء مكتب بريد عليها، كما وافق على طلب الموافقة علي تخصيص قطعة ارض مساحتها 19ر8480م2 تقريبا الواقعة بجوار استراحة السيد اللواء المحافظ لإقامة فندق عالمي وقاعة مؤتمرات ومكتبة ودار اوبرا لمدينة كفر الشيخ.

كما وافق على طلب الموافقة علي تخصيص قطعة ارض املاك دولة بقرية الغبايشة التابعة للوحدة المحلية بقرية الروضة مركز سيدي سالم مساحتها 2077م2 لإنشاء مركز شباب عليها وملعب مفتوح.

كما وافق على طلب الموافقة علي تغيراسم مدرسة الملاحة الثانوية المشتركة مركز سيدي سالم الي مدرسة مغازي ابو محمد الثانوية المشتركة لكونه المتبرع بقطعة الارض المقام عليها المدرسة.

كما ناقش الطلب المقدم من اللجنة المشرفة علي اقامة المعهد الديني بكفر تيدا مركز سيدي سالم والذي تطلب فيه تغير اسم معهد كفر تيدا الابتدائي الازهري الي معهد فاطمة عبده الابتدائي الازهري،.

كما ناقش طلب الموافقة على تخصيص قطعة ارض مساحة 217م املاك دولة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين لإقامة عمارة سكنية عليها بجوار مسجد سيدي باشا بقلين البلد علي ان يكون الدور الارضي والاول علوي مجمع للمصالح الحكومية وباقي الادوار مجمع سكني استثمارى.

كما وافق على طلب الموافقة علي تخصيص قطعة ارض مساحة 118م املاك دولة داخل الحيز العمراني بناحية قرية المنشاه الكبري - تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين لإقامة وحدة إطفاء عليها.

كما ناقش كتاب السيد وزير الزراعة رقم 295 المؤرخ 20/2/2018 ومرفق به مستندات تخصيص قطعة ارض مساحة 4200م لإقامة مجمع مدارس تجريبية عليها الواقعة بحوض الرغامة زمام جمعية الرياض الزراعية مركز الرياض تبرع به احد المواطنين.

كما ناقش الطلب المقدم من المواطن  عوض عبد الفتاح السيد من قرية ابراهيم الدسوقي التابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال بشان طلب الموافقة علي اطلاق اسم ابنة الشهيد محمد عوض عبد الفتاح السيد علي مدرسة ابراهيم الدسوقي للتعليم الاساسي تخليدا لذكراة.

 1- محافظ كفر الشيخ خلال المجلس التنفيذي

محافظ كفر الشيخ خلال المجلس التنفيذي2- وكلاء الوزرات ورؤساء المصالح اثناء المجلس التنفيذي
وكلاء الوزرات ورؤساء المصالح اثناء المجلس التنفيذي3- وكيل تعليم كفر الشيخ ترد على احدى الإستفسارات
وكيل تعليم كفر الشيخ ترد على احدى الإستفسارات

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