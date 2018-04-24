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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:57 ص
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فيديو.. محافظ لحج: الإغاثات تغطى 50% فقط من احتياجات المواطنين

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:00 ص
فيديو.. محافظ لحج: الإغاثات تغطى 50% فقط من احتياجات المواطنين محررة اليوم السابع ومحافظ لحج


رسالة اليمن ـ لحج ـ إيمان حنا
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أكد اللواء ركن أحمد عبدالله تركى محافظ لحج، فى حوار لليوم السابع، أن الأمن مستقر حاليا رغم أنها على حدود التماس مع الحوثيين من منطقة جهبوب وخور العميرة إلى منطقة يافع فهناك معارك بمناطق طور الباحة وكرش والقبيطة والمضاربة والرويس، وهذه المعارك لن تنتهى إلا بتطبيق مخرجات الحوار الوطنى والقرار الأمم2216، لحج كانت ثكنة للحوثيين والقاعدة أى تعرض لحربين وعند دخول الحوثيين سيطروا على مديرياتها لمدة 3 أشهر، وبالنسبة للقاعدة قد تكون هناك جيوب مازالت متبقية لكنها بشكل عام انتهت سطوتها ووجودها فى المحافظة.

وفيما يتعلق بتحديات ومشكلات المحافظة فأكد أن المحافظة تحتاج الدعم المادى للأمن من أسلحة وسيارات وكوادر، أما بالنسبة للبنى الأساسية والمرافق فأكد أن الحوثيون دمروا جزءا والجزء الذى تبقى دمرته القاعدة مثل مجمع القضايا والسجن المركزى وقيادة المحافظة إلى جانب المرافق لكنها بدأت تتحسن خاصة الكهرباء قلت معدلات انقطاع التيار بعد أن مدتنا الإمارت بحوالى 10 ميجاوات إلى جانب 7 ميجا من المحطة السابقة، وأيضا تم مؤخرا توقيع اتفاقية مع شركة سعودية بمدنا بـ10 ميجاوات ونتوقع أن تتحسن الكهرباء بصورة أفضل الصيف المقبل.


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