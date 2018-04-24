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غلق 15 صيدلية بدون ترخيص بالإسكندرية وتحرير 168 محضر

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 11:51 ص
غلق 15 صيدلية بدون ترخيص بالإسكندرية وتحرير 168 محضر صيدلية - أرشيفية


الإسكندرية - جاكلين منير
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أصدرت مديرية الصحة بالإسكندرية، بقيادة الدكتورة غزة الفناجيلى وكيل الوزارة، بيان الإنجازات الربع سنوية لحملات التفتتيش التى شنتها المديرية فى مختلف القطاعات خلال عام 2018.

وأشار البيان إلى أنة تم شن حملات تفتيش مفاجئ على الصيدليات ومخازن الأدوية من خلال المديرية والجهات الرقابية بإجمالى نحو 2889 حملة، وتم تحرير 168 محضر شرطة للصيدليات المخالفة، ما بين أدوية مهربة وعدم وجود مدير للصيدلية، فيما صدر من المديرية 15 قرار بالغلق الإدارى للصيدليات المخالفة، كما تم ترخيص 29 صيدلية.

من جهه أخرى أشار البيان إلى أنه تم شن حملات تفتيشية على المستشفيات أيضا، حيث تم شن 60 حملة تفتيش على المستشفيات العامة، و 39 حملة تفتيش على مخازن المديرية الإقليمية، و 272 حملة تفتيش على المراكز الطبية، ووحدات صحية، و 117 حملة تفتيش على مكاتب الصحة، و29 على مكاتب رعاية الطفل، ومستوصفات الصدر

 

 


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